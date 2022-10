A Camera commercio Maremma-Tirreno premio Fpa digital school

(ANSA) - GROSSETO, 19 OTT - La medaglia d'oro di Fpa digital school per le competenze digitali alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. Il riconoscimento è arrivato, spiega una nota, dopo che i dipendenti camerali e delle strutture di supporto hanno portato a termine con successo un percorso formativo sulle competenze digitali, progettato e realizzato da Fpa digital school, che ha permesso all'Ente di ricevere il riconoscimento di merito del "Golden Badge - competenze digitali per la Pa - livello base", assegnato solo a quelle amministrazioni in cui più del 70% dei dipendenti iscritti conclude con successo l'attività di formazione.

Il percorso di formazione online, che si è svolto nell'arco di un intero anno, prevedeva 11 corsi con test finali, per le cinque aree di competenza del livello base previsto dal Syllabus "Competenze digitali per la Pa" del Dipartimento della funzione pubblica. Fpa digital school, in particolare, è la piattaforma per la formazione e l'empowerment del capitale umano, frutto delle esperienze e delle competenze sviluppate in progetti di accompagnamento all'innovazione digitale, realizzati per imprese e Pubbliche amministrazioni, che organizza tra l'altro ogni anno Forum Pa. "Per la Camera di commercio si tratta di un riconoscimento importante - sottolinea il presidente Riccardo Breda - testimonia come l'intero Ente abbia compiuto uno sforzo collettivo ed importante verso il futuro, certificando l'orientamento all'innovazione di questa amministrazione". "E' stato un percorso formativo gestito in autoapprendimento e con flessibilità di orari da parte di ciascun dipendente - ha spiegato il segretario Generale Pierluigi Giuntoli - tutto questo serve ad aumentare le competenze digitali del personale per rispondere sempre meglio ai suoi interlocutori, anche a fronte dell'altro grande investimento in termini organizzativi e professionali individuato nel modello di lavoro agile nella Pubblica amministrazione moderna". (ANSA).