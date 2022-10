Vino: Uiv-Ismea, in 9 mesi vendite giù del 7% nella Gdo (2)

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Calano, invece, oltre la media, secondo l'Osservatorio Uiv-Ismea, i volumi di vendita per alcune tra le più importanti denominazioni italiane come il Prosecco (-8,5%) gli spumanti Metodo classico (-10,4%), il Chianti Docg (-11,5%) il Montepulciano d'Abruzzo (-9,7%), la Barbera (-15,9) e i Lambruschi. Tra le Indicazioni geografiche tipiche, riduzioni significative anche per Puglia Igt, Terre Siciliane, Lambrusco Emilia, Rubicone Trebbiano. A scendere è anche la nicchia dei i vini biologici, che incidono in volume poco più dell'1% sul totale, non solo in termini di bottiglie consumate (-2,3%), ma soprattutto di valore generato (-5,9%), nonostante una limatura dei listini del 4% (5,19 euro al litro). Giù anche l'e-commerce, la cui spinta si è fermata in volumi (-15%) e valori (-23%, a 34,7 milioni di euro).

"Se la pressione lato costi non dovesse allentarsi - sottolinea il responsabile servizi per lo sviluppo rurale di Ismea, Fabio Del Bravo - nell'impossibilità di trasferire a valle i rincari, la filiera potrebbe per la prima volta dopo anni entrare in difficoltà sul fronte domestico". Il segretario generale di Uiv, Paolo Castelletti precisa che "fino a oggi la filiera è riuscita a tenere per quanto possibile sotto controllo le dinamiche dei prezzi e va dato atto alla distribuzione di aver fatto la sua parte. Sarebbe più che mai auspicabile mantenere in equilibrio i listini anche nei prossimi mesi, quando il potere di acquisto delle famiglie sarà ulteriormente ridotto a causa di costi energetici, dei beni alimentari e di prima necessità". (ANSA).