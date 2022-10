Solidarietà: donazione Coop ad Ass. bambini chirurgici Burlo

(ANSA) - TRIESTE, 18 OTT - Una donazione di 13 mila euro destinata a sostenere per un anno i costi di una delle cinque case dell'Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo (A.B.C.) che ospitano gratuitamente i genitori di bambini provenienti anche da fuori regione i quali affrontano interventi chirurgici a Trieste, e a garantire loro buoni spesa. Questo è l'intervento previsto dal programma "Con i soci Coop" che reindirizza l'1 per cento delle vendite dei prodotti del marchio ai territori.

L'associazione A.B.C. è stata selezionata tra oltre 250 proposte da 5 consigli di zona del Fvg e 8 del Veneto (che rappresentano rispettivamente oltre 161mila e 302mila soci).

L'iniziativa è stata presentata oggi nel Palazzo della Regione Fvg alla presenza del presidente, Massimiliano Fedriga, che l'ha salutata come "una misura del grado di civiltà del Paese, che ci fa avanzare guardando alla dignità delle persone" per la sua finalità di accrescere la "qualità della vita" di una parte fragile della popolazione.

"Nel 2021 siamo riusciti ad accogliere 185 famiglie per un totale di 210 accoglienze nelle nostre cinque case", un modo per permettere ai bambini e le loro famiglie "di vivere con più serenità un momento di tensione e incertezza", "i soci saranno loro vicini" ha affermato Giusy Battain, direttrice di A.B.C. Il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, ha sottolineato inoltre come l'iniziativa "Con i soci Coop" sia nata proprio in risposta all'aumento dell'inflazione e alla crisi energetica che "rendono sempre più fragili i bilanci delle famiglie". (ANSA).