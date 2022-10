Sanità:Cannizzaro,da fondi Inail 105 mln per ospedale Reggio

(ANSA) - CATANZARO, 18 OTT - "Giorno dopo giorno abbiamo sempre più conferme rispetto alla rinnovata credibilità della Regione agli occhi del Governo centrale. Le notizie rese note in queste ore dal presidente Occhiuto che riguardano l'ospedale di Reggio sono, infatti, l'ennesima dimostrazione di quanto bene stia lavorando il Governatore e tutta la sua squadra e di quanto stia insistendo sulla sanità".

A sostenerlo è il deputato di Fi Francesco Cannizzaro che, in una nota, mette in rilievo "il grande lavoro profuso in appena un anno dalla nuova Giunta regionale, che del riscatto della sanità ha fatto la sua priorità assoluta sin dai tempi della campagna elettorale del 2021".

"In meno di un anno, l'immagine e la percezione di affidabilità della nostra Regione - aggiunge il parlamentare - sono state già ampiamente riscattate. E l'autorità con cui oggi chiede e ottiene risultati è in netta controtendenza col passato sinistroide, caratterizzato da anni di totale stato di abbandono e indifferenza alle istanze dei calabresi. Si deve solo a Roberto Occhiuto se oggi Reggio e Cosenza possono contare 308 milioni in più per i rispettivi progetti ospedalieri, su un totale di 690 milioni di euro. Quasi il doppio! Fondi che saranno fondamentali per dare ai reggini le risposte che aspettano. Avevamo chiesto a gran voce di puntare sul G.O.M., sul potenziamento delle sue eccellenze e sul miglioramento delle infrastrutture. Richieste avanzate al Ministero della Salute in piena estate e che, a distanza di neppure 3 mesi, hanno già ottenuto il semaforo verde da parte del Governo".

"In termini prettamente numerici tutto questo per il G.O.M. di Reggio - sostiene ancora Cannizzaro - significa poter su 105,7 milioni in più rispetto a quelli inizialmente richiesti. Per un totale di: 270 milioni di euro per l'intervento di ampliamento del nuovo Ospedale Morelli; 12 milioni e 700mila euro destinati al completamento del polo onco-ematologico del nuovo Ospedale Morelli; 13milioni di euro per la realizzazione del progetto di iniziativa del G.O.M. stesso 'Palazzina Uffici e Foresteria' in un'area adiacente all'attuale presidio Morelli. Andiamo avanti spediti, a suon di fatti e sempre con lo stesso obiettivo: rendere i calabresi orgogliosi di nascere e vivere in Calabria." (ANSA).