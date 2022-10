Sanità: assessore, "ricorso a coop da 2019,critiche infondate"

(ANSA) - ANCONA, 18 OTT - Il "ricorso alle cooperative, cioè all'acquisto di servizi sanitari nella nostra regione, per la prima volta è stato avviato nel 2019, prima che arrivasse il Covid, mi stupisce che molti giornali scoprano che anche noi facciamo ricorso alle cooperative". Così l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini rispondendo ai cronisti, a margine del Consiglio regionale, sulle polemiche circa il ricorso a cooperative per alcuni servizi sanitari.

"Il tema è che, come sappiamo, c'è stata una mancata programmazione dei medici, sono più quelli che vanno in pensione che quelli che entrano in servizio, - ribadisce - c'è stato un impegno nei tre anni di Covid notevole, per cui sono state sottratte risorse alle ordinarie attività sanitarie e quindi c'è un aumento delle liste d'attesa. Quindi per garantire al personale, che nei tre anni di Covid ha il diritto di fruire di ferie e riposi, - aggiunge - per garantire una diminuzione delle liste d'attesa, e per far sì che i nostri servizi siano adeguati dalla domanda, stiamo comprando dei servizi sul mercato. Questo è consentito".

"Chiaramente se il tema della prestazione oraria comprata sul mercato va a remunerare i professionisti in misura maggiore rispetto al trattamento che i sanitari del servizio pubblico ricevono - dice ancora Saltamartini - è un tema contrattuale che non riguarda la Regione. Questo 'scandalo' sul trattamento - continua l'assessore - dipende solamente dal fatto che la nostra è un'economia di mercato e sul mercato le prestazioni sono pagate secondo il prezzo che il mercato indica". "Come Regione - precisa Saltamartini - siamo una delle ultime regioni che ricorriamo all'acquisto di servizi sul mercato sanitario, con gli appalti, ci sono regioni ben più importanti e blasonate del Nord Italia, che ricorrono a cooperative dall'inizio del Covid.

Noi ci dovremmo chiedere - afferma - quanto valgono la salute di una persona, un pronto soccorso che ti soccorre subito, un trattamento adeguato a un cittadino in materia sanitaria: ci riempiamo sempre la bocca dicendo che 'il nostro sistema sanitario, il welfare europeo è il migliore al mondo perché si garantisce la professionalità e l'universalità di tutti', poi quando noi cerchiamo di garantire l'universalità, abbattere le liste d'attesa, garantire riposo ai nostri professionisti che per tre anni non si sono neppure goduti ferie, emergono tutte queste critiche che penso siano molto ingiuste e infondate".

(ANSA).