Ricerca: da Lombardia 27 milioni per sviluppo tecnologico Pmi

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Sostenere gli investimenti delle Pmi lombarde in ricerca, sviluppo e innovazione. È questo l'obiettivo della giunta di Regione Lombardia che deciso di mettere in campo una nuova misura, 'Ricerca e innova', per sostenere investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle Pmi lombarde, così da promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative (nuovi prodotti, processi e modelli organizzativi più sostenibili) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche individuate da Regione Lombardia.

La misura prevede la concessione di un'agevolazione mista, composta in parte da un finanziamento agevolato e in parte da contributi a fondo perduto (in conto capitale), a totale copertura dell'investimento ammissibile di progetto, che può andare da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 1 milione.

"Con 'Ricerca & Innova' - ha detto l'assessore di Regione Lombardia all'Innovazione Fabrizio Sala - vogliamo aiutare le imprese a continuare a investire in ricerca e innovazione, anche nel mutato contesto economico internazionale, che ha avuto effetti su flussi commerciali, catene di approvvigionamento, prezzi, prospettive di sviluppo e di crescita economica in tutta Europa".

Alla delibera approvata seguiranno, nei prossimi mesi, l'emanazione del bando attuativo e l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande. (ANSA).