Professioni: Ente biologi, figura importante per cura cancro

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "L'importanza della figura del biologo nutrizionista all'interno dell'equipe medica per migliorare i risultati clinici e la qualità di vita dei pazienti oncologici": a dimostrarlo il progetto "Evaluation of need for nutritional support in cancer patients within the Campania oncology network and Enpab partnership", presentato dalla dottoressa Teresa Di Lauro e premiato tra i migliori lavori scientifici nel corso di Spazio nutrizione, l'evento di riferimento sulla corretta nutrizione e integrazione, che si è svolto il 14 e il 15 ottobre scorsi ad Assago, Milano, su iniziativa dell'Enpab, l'Ente previdenziale dei biologi. Il lavoro è il frutto di una partnership tra l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori "Fondazione Giovanni Pascale" di Napoli e la Cassa pensionistica dei professionisti, recita una nota, "con l'obiettivo di migliorare la terapia integrata per il cancro attraverso l'alimentazione e rafforzare la formazione dei biologi in campo oncologico per un raccordo sul territorio, implementando al tempo stesso il welfare degli iscritti all'Enpab". Con questo progetto, commenta la presidente della Cassa Tiziana Stallone, "si dimostra quanto sia importante l'integrazione della figura del biologo nutrizionista all'interno dell'equipe oncologica. Mi auguro che questo diventi un modello, da riproporre a livello di sistema sanitario nazionale", si legge, infine. (ANSA).