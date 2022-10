Ocse: progressi Italia su corruzione estera, ma serve sforzo

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'Italia ha rafforzato la propria legislazione e mostra un livello significativo di applicazione della legge sulla corruzione straniera, con un ritmo crescente dal 2011. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto del Gruppo di lavoro sulla corruzione dell'Ocse, "l'alto tasso di archiviazione di questi casi mette a rischio i lodevoli progressi compiuti". Le archiviazioni, spiega l'Ocse, avvengono in parte perché la totalità delle prove circostanziali non viene considerata contemporaneamente. Per affrontare questi problemi, l'Italia dovrebbe introdurre corsi di formazione e modifiche legislative, laddove raccomandato.

Il rapporto esprime preoccupazione per vari aspetti della legislazione italiana in materia: le multe per le aziende "sono così basse da essere inadeguate allo scopo", viene sottolineato.

Inoltre i termini di prescrizione sono molto più brevi per le aziende che per le persone fisiche. "Sebbene l'Italia abbia lodevolmente introdotto la protezione degli informatori dalla Fase 3, la protezione nel settore pubblico non è ancora completa; nel settore privato è ancora più debole".

Il Gruppo di lavoro raccomanda quindi all'Italia di "sviluppare una strategia nazionale completa per combattere la corruzione straniera; monitorare meglio i media italiani e stranieri per le accuse di corruzione estera; migliorare ulteriormente la protezione degli informatori nel settore pubblico e privato; incoraggiare proattivamente le aziende ad adottare programmi di conformità anticorruzione; aumentare la consapevolezza della corruzione straniera e della Convenzione".

