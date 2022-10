Inps: nel 2021 circa 16 milioni pensionati,8,8 milioni donne

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Nel 2021 i pensionati in Italia erano circa 16 milioni, di cui 7,7 milioni uomini e 8,3 milioni donne, per un ammontare di circa 22 milioni di assegni distribuiti, dall'importo lordo globale di quasi 312 miliardi, in ascesa dell'1,55%, rispetto al 2020. Sono dati tratti dal XXI Rapporto dell'Inps, già illustrato a luglio, e protagonista di un 'tour' di presentazione in varie città italiane, che oggi ha toccato Roma (nella facoltà di Economia dell'università La Sapienza). Ad intervenire i professori Daniele Checchi, Maria De Paola, Edoardo Di Porto, Paolo Naticchioni, Monica Paiella. (ANSA).