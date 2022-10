Gb: Truss ora fa marcia indietro anche sulle pensioni

(ANSA) - LONDRA, 18 OTT - Un altro impegno preso dalla premier britannica Liz Truss è stato disatteso. Si tratta dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione del Regno Unito, arrivata a livelli record negli ultimi mesi. Fino a due settimane fa la prima ministra conservatrice aveva ribadito la volontà di portare avanti la misura promessa dal suo predecessore Boris Johnson. E invece oggi l'ennesima marcia indietro anche in questo ambito, dopo quelle delle ultime due settimane culminate con la nomina del cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt (al posto di Kwasi Kwarteng) che ha rivisto drasticamente il programma economico del governo. Un portavoce di Downing Street ha affermato che in merito non c'è "alcun impegno" da parte della premier Tory. Già oggi Hunt aveva lanciato un avvertimento al consiglio dei ministri sull'arrivo di forti tagli alla spesa pubblica con un ritorno quindi a forme di austerity. (ANSA).