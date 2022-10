Gas: Legacoop-Prometeia,raggiungibile obiettivo -15% consumi

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'obiettivo del governo di riduzione del 15% del consumo di gas da agosto a marzo 2023, è raggiungibile, anche se rischi restano elevati. E' quanto emerge, in sintesi, dall'ultimo rapporto Legacoop Prometeia dedicato alla crisi del gas .La netta contrazione della domanda di gas registrata in agosto e settembre 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-10,87%), passata da 8 miliardi e 388 milioni di metri cubi a 7 miliardi e 476 milioni, configura un risparmio di quasi un miliardo degli 8,2 programmati, spiega il Rapporto. E' necessario però tenere conto dei rischi: inverno più rigido della media, approvvigionamenti alternativi non realizzati (inclusa la nave rigassificatrice di Piombino), sviluppi geopolitici, strategie a livello europeo.

"Al governo che si formerà raccomandiamo di difendere gli interessi del Paese nel quadro di un rapporto positivo con le istituzioni europee, sostenendo la necessità di un impegno urgente per definire un price cap per il gas, disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, replicare il modello SURE per ristorare famiglie e imprese dagli effetti del caro-energia", dice Mauro Lusetti presidente di Legacoop. "A livello nazionale sono necessari, oltre a provvedimenti urgenti di sostegno, ulteriori interventi di tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche, misure di carattere fiscale ed amministrativo per consentire di spalmare su tempi più lunghi i costi delle bollette e la realizzazione degli obiettivi del PNRR con un piano energetico che punti all'autosufficienza attraverso lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Di fronte ad una situazione così preoccupante, credo anche che sarebbe opportuna la creazione di un 'fronte unico' di tutte le associazioni imprenditoriali e dei sindacati, per avanzare proposte al governo ed incalzarlo sull'adozione di misure idonee a fronteggiare l'emergenza".

