Gas: Legacoop-Prometeia,raggiungibile obiettivo -15% consumi (2)

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Come è noto, ricorda il Report, l'Italia, nonostante l'aumento dell'incidenza delle fonti rinnovabili, è tra i paesi più esposti alla crisi energetica, in primo luogo per la preponderanza di gas nel mix energetico. Nel corso degli anni, l'Italia ha sostituito l'utilizzo dei prodotti petroliferi con il gas per il 40,5% (dato 2020), contro il 23,7% della media europea, incentivando, nel frattempo, il ricorso alle fonti rinnovabili (20,4% del mix energetico contro il 17,4% di media europea). In secondo luogo per il peso delle importazioni. Nel 2021, dei 76 miliardi di metri cubi di domanda complessiva di gas, ben 71 miliardi e 650 milioni sono stati soddisfatti dalle importazioni, con la Russia primo fornitore (circa 28 miliardi di metri cubi.), seguita dall'Algeria (circa 21 miliardi ) e dal ricorso al gas naturale liquefatto (GNL, circa 10 miliardi di metri cubi).

Una situazione che si è modificata in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina. Il report di AreaStudi Legacoop e Prometeia evidenzia come dalla nona settimana dell'anno in corso, ovvero dall'inizio del conflitto, le importazioni dalla Russia, in transito da Tarvisio, si siano ridotte massivamente rispetto al 2021, fino al minimo storico registrato nella 40esima settimana (l'ultima di settembre) a circa 0,21 miliardi di metri cubi. Nei primi nove mesi del 2022, l'Italia ha importato 10,3 miliardi di metri cubi di gas russo, -51% rispetto al periodo corrispondente 2021 (quando l'import era stato di 21,2 miliardi di m.c.). Grazie alla politica di diversificazione portata avanti dalla Commissione Europea, e rilanciata dal governo italiano, l'Italia ha comunque saputo compensare i flussi mancanti dalla Russia.

La Norvegia ha fornito il quantitativo maggiore rispetto al 2021, con un incremento di quasi 5 miliardi di metri cubi, seguita dall'Azerbaigian (+ 2.79 miliardi), dall'Algeria (+ 2.03 miliardi m.c.) e dal ricorso al GNL (+ 2.16 miliardi ). Altra leva importante attivata dal nostro Paese per rispondere alla crisi energetica è stata quella dell'aumento della capacità di stoccaggio. Al 1° ottobre (data di apertura del nuovo anno termico '22-'23), gli stoccaggi di gas risultavano pieni al 90,73% (pari a circa 16,04 miliardi di metri cubi), al di sopra del livello di un anno fa e in media con i valori del quinquennio 2014-2019. (ANSA).