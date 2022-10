Confesercenti Trentino:inaccettabili attacchi a imprenditori

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - "Riteniamo inaccettabile, leggendo alcune affermazioni di questi giorni da parte dei rappresentanti dei lavoratori, evidentemente finalizzate a un attacco all'operato della giunta provinciale, riferirsi in modo superficiale, strumentale e offensivo (facendo indistintamente di tutt'erba un fascio) alle categorie di imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi alludendo ad essi come soggetti "evasori" o elusori del fisco". Lo scrive in una nota il presidente di Confesercenti Trentino, Mauro Paissan.

"Se è vero però che non esistono imprese produttive senza i lavoratori, è altrettanto vero che una buona parte del lavoro dipende da imprese e imprenditori. La nostra comunità è una e indistinta; non esiste un Trentino senza pensionati, giovani, studenti, famiglie e lavoratori. Non esiste un Trentino senza imprenditori, grandi e piccoli, professionisti e lavoratori autonomi", conclude il presidente di Confesercenti Trentino.

