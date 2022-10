Confartigianato: bonus edilizia fermi, a rischio 49.000 pmi

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - I bonus edilizi sono fermi, 49mila imprese artigiane edili piemontesi con 150.000 dipendenti sono a rischio. A lanciare il nuovo allarme è Confartigianato Torino.

"Quello che sta accadendo nell'edilizia è un vero e proprio stillicidio di palleggio di responsabilità che fa molto male alle imprese del settore. Stiamo parlando infatti di crediti maturati su lavori dei vari bonus eseguiti nel 2021 che stanno facendo fallire imprese che hanno lavorato fino ad oggi quasi gratis, non avendo potuto incassare i crediti dovuti" afferma Chiara Ferraris, referente edilizia di Confartigianato Torino sui bonus edilizi. "Siamo convinti che le frodi sui bonus edilizi -incalza Ferraris - vadano arginate ma, non commettiamo l'errore di fare di tutt'erba un fascio. Ricordiamo che i bonus nell'edilizia avrebbero dovuto rilanciare l'economia e invece ci troviamo nella situazione paradossale di dover affrontare problemi di liquidità e quindi di sopravvivenza. Con il continuo blocco dei crediti, di fatto, si è deciso di penalizzare l'intero comparto delle costruzioni portando alla crisi imprese piccole e piccolissime che hanno cercato in questi mesi di sopravvivere con l'innesto nelle aziende dei capitali dei titolare. Ma questi capitali non sono senza fondo, per cui oggi è necessario che le pratiche già istruite e in ordine con la documentazione siano tradotte in liquidità immediata pena la chiusura di tante aziende con il licenziamento dei propri dipendenti". (ANSA).