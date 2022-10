Casartigiani, no attacco Cna ma chiediamo risposte a Regione

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "Leggo con stupore le dichiarazioni di Aldo Toscano, presidente Cna Campania Federmoda sull'evento 'Tour del saper fare' tenutosi a Procida dalla Cna su incarico della Regione e suoi enti strumentali, senza un avviso, un bando o una gara. È un 'saper fare' che a Casartigiani non appartiene, la nostra associazione si è permessa di chiedere con una nota al presidente De Luca, che ha la delega alla cultura e al direttore dell'Assessorato Romano, lumi sulla procedura, ovvero del perché la Regione ha avviato un'interlocuzione solo con la Cna e non anche con altre associazioni come Casartigiani, Confartigianato, Aicast etc. per organizzare la mostra espositiva Artigiana nella capitale della cultura". Lo afferma Federico Luongo, segretario di Casartigiani Napoli in una nota.

"Avremmo piacere comprendere - prosegue Luongo - prescindendo dalla gratuità della collaborazione su cui CNA si appresta a mettere le mani avanti, i criteri di individuazione delle imprese che hanno avuto l'opportunità di visibilità nell'isola che 'non isola' ma che invece esclude. Il livore con il quale Toscano si scaglia contro i consiglieri di FI, Lega, PD, Azione, Moderati e Europa Verde e le Associazioni Casartigiani, Confartigianato e Aicast che hanno avvertito all'unisono l'esigenza di chiedere chiarimenti al direttore Romano fa intendere di aver toccato nervi sensibili. Nessun attacco alla Cna, anche Casartigiani d'altronde avrebbe risposto ad un appello della Regione a collaborare, il nostro chiarimento è richiesto a Palazzo Santa Lucia che non risponde, a meno che non abbia delegato la Cna anche in questo". (ANSA).