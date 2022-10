Campania: Cna difende Regione su evento a Procida

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - "La Cna apprende dell'istanza sollevata da alcuni soggetti di rappresentanza riguardante l'iniziativa di Procida "Tour del saper fare". A nostro parere le questioni sollevate risultano strumentali, non capiamo perché si faccia riferimento alla Cna, pur sapendo che da prestatore d'opera gratuito in un momento di grande difficoltà delle nostre imprese si è resa disponibile a promuovere l'artigianato e le aziende campane". Lo afferma in una nota Aldo Toscano, Presidente Cna Campania Federmoda facendo riferimento ad alcune polemiche sollevate dopo la presentazione delle eccellenze artigianali regionali all'interno delle manifestazioni di Procida Capitale della cultura 2022, organizzato dalla Regione Campania.

"Non si comprende a quale scopo - prosegue Toscano - si alimenti una polemica impropria, per giunta ripresa da rappresentati politici che relativamente al nostro mondo non hanno certo manifestato grande interesse.

È bene ribadire che la Cna non accetterà mai politiche di basso profilo sulla pelle degli artigiani che tutela e rappresenta e questo indipendentemente dall'essere o meno iscritti alla Confederazione. Sarebbe utile e saggio, invece, e siamo disposti come sempre a dare il nostro contributo, approfondire nel merito e nei contenuti le questioni se non altro per stigmatizzare il comportamento di alcune organizzazioni alle quali non ci risulta essere stato negato di avanzare proposte, di lanciare idee o di partecipare, a proprie spese come nel nostro caso, alle iniziative messe in campo dalle Regione. Nemmeno ci risulta l'indisponibilità della Regione Campania a sostenere idee e proposte per l'artigianato. Nonostante ciò alcune organizzazioni sembrano più interessate ad affermare protagonismi personali che a partecipare e rafforzare iniziative a sostegno dell'artigianato". (ANSA).