Banche: Abi, spread tassi prestiti/depositi in rialzo

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti bancari e quello sulla raccolta a famiglie e imprese è in recupero ma "resta su livelli particolarmente infimi a 199 punti base (contro i 186 di agosto)" e salirà "sopra i 200 punti". E' quanto afferma il vice dg dell'Abi, Gianfranco Torriero, presentando il rapporto mensile dell'associazione sottolineando come si tratta di una correzione "fisiologica" dopo l'aumento dei tassi Bce e la fine "dell'anomalo periodo dei tassi a zero".

Torriero ha ricordato come negli anni prima della crisi finanziaria lo spread viaggiava sui 300 punti (335 nel 2007).

"Ora assistiamo a un recupero che però non porterà su quei livelli" ha aggiunto. (ANSA).