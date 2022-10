Agricoltura: a Caviro Forum mondiale delle coop vitivinicole

(ANSA) - FORLI, 18 OTT - Caviro, cooperativa vitivinicola romagnola, si prepara ad accogliere alcuni degli operatori internazionali più importanti del mondo vino riuniti nel Forum Mondiale delle Cooperative Vitivinicole, gruppo che comprende le principali cantine sociali di diversi grandi Paesi produttori quali Italia, Spagna, Francia, Uruguay, Cile, Argentina, Portogallo Brasile, Australia e Bolivia.

L'appuntamento italiano, in programma il 18, 19 e 20 ottobre tra Faenza e Forlì, dove sono le due sedi di Caviro, vedrà anche la partecipazione di alcuni esponenti di spicco del sistema vino internazionale quali Luigi Moio, Presidente dell'Oiv (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino), Luca Rigotti, Coordinatore Vino Alleanza cooperative Agroalimentari e Presidente gruppo di lavoro vino del Copa-Cogeca, Bernardo Gouvea Presidente Ivv (Instituto Vinha e Do Vinho, Portogallo).

Il Forum Mondiale delle Cooperative Vitivinicole nasce come contesto informale in cui le aziende vitivinicole partecipanti (che sono 20, Capel, Fecovita, La Riojana, Vicca, Cenecoop, Aurora, Garibaldi, Sao Joao, Nova Alianca, Pradense, Cevipe, Val D'Orbieu - Cordier, Vinadeis, Baco D-Coop, Cuatro Rayas, Caviro, Manjavacas, Martin Codax, Porto do Barca, Adega Vila Real e CCWCoop), si scambiano informazioni e operano su argomenti comuni orientati all'interesse dei produttori vitivinicoli.

(ANSA).