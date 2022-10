++ Commercio estero: Istat, export agosto -3,6%, +24,8% su anno

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Ad agosto 2022 l'Istat stima una crescita congiunturale per le importazioni (+4,2%) e una flessione per le esportazioni (-3,6%) cui contribuisce il calo delle vendite verso entrambe le aree, intensa per i mercati extra Ue (-6,9%), lieve per l'area Ue (-0,5%). "Il calo congiunturale dell'export - afferma l'Istat - è condizionato da operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) verso i mercati extra Ue registrate il mese precedente, al netto delle quali il calo si riduce a -1,3%".

Su base annua l'export cresce del 24,8% in termini monetari e dell'1,3% in volume. (ANSA).