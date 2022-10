Welfare: in E-R 560mila stranieri, calo arrivi per Covid e crisi

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Nel periodo 2017-2020, con la ripresa economica in Emilia-Romagna, si è registrato un miglioramento della situazione occupazionale dei cittadini stranieri (che contribuiscono al 12,1% del Pil regionale), ma la pandemia, a partire dal 2020 ha invertito la tendenza positiva.

In questi anni il costante flusso non programmato di nuovi arrivi ha richiesto l'organizzazione della prima accoglienza (come nel caso dei profughi ucraini) e, contemporaneamente, si è assistito al consolidarsi di processi di stabilizzazione sul territorio regionale.

I volti del fenomeno migratorio sono molteplici come emerge dalla clausola valutativa sulla legge regionale per l'integrazione sociale dei cittadini immigrati, presentata in commissione Politiche per la salute del consiglio regionale dove è stato poi approvato il 'Programma 2022-2024 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri in Emilia-Romagna'.

Il sottosegretario Davide Baruffi ha spiegato: "In questi anni ci siamo trovati di fronte un quadro di forte evoluzione delle dinamiche economiche e sociali. Al 31 dicembre 2021 con 569.460 persone straniere l'Emilia-Romagna ha confermato un'importante incidenza sulla propria popolazione. Tuttavia, il flusso di ingressi è cresciuto ma è cresciuto sempre meno. Chi arriva qui porta un progetto di vita ed è sempre più positivo l'apporto alla ricchezza della regione. Gli occupati stranieri risultano il 13,1% pur con una battuta d'arresto per le donne impiegate", ha concluso Baruffi. (ANSA).