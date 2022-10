Ue: Freni, su tutela Made in Italy Lega sempre in prima fila

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Domani la Commissione Europea presenta il suo programma di lavoro per il 2023. Parliamo di 2023, ma in realtà alcuni temi cruciali per l'Italia arriveranno già prima della fine di quest'anno: la nostra attenzione è dunque massima anche in queste ore. Abbiamo molto lavorato negli ultimi mesi per avviare e mantenere un canale di comunicazione diretto con la Commissione, perché sui temi chiave per noi le priorità dell'Italia siano debitamente ascoltate e tenute in considerazione. In linea con il lavoro portato avanti finora, il prossimo Governo continuerà a tutelare le filiere del Made in Italy, fin dalle prossime settimane. In particolare, la proposta di revisione della Direttiva sulla tassazione del tabacco, prevista già per inizio dicembre, ci vedrà in prima fila nella difesa della filiera agricola italiana, affinché i nuovi regimi di tassazione e controllo non penalizzino il nostro sistema agricolo e le sue produzioni. L'Italia ha un patrimonio agricolo ed industriale che la politica ha il dovere di tutelare e proteggere al pari di come stiamo facendo per le politiche sull'energia e per tutti gli altri temi di rilievo per il Paese ed il suo tessuto industriale". Lo dichiara il sottosegretario al Mef con il governo uscente ed esponente della Lega, Federico Freni. (ANSA).