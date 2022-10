Pensioni:+Europa, Landini vuole nuovo debito a danno giovani

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Come avevamo previsto, si è ritornati al nodo: se vuoi andare prima in pensione lo fai in linea con i contributi che hai versato e non a carico di tutti i contribuenti. Anche questo era ed è l'agenda Draghi, così come proposto nel programma di +Europa. Meloni dopo aver proposto ben altro, frottole, in campagna elettorale, oggi riprende l'agenda Draghi ma il buon Landini risponde picche, per lui è percorribile il default dello Stato evidentemente, con nuovo debito a danno delle giovani generazioni". Lo dichiara Valerio Federico, componente della segreteria di Più Europa.

"Landini - prosegue - ci dice di nuovo che va combattuta la precarietà, si tratta di parole a vuoto: per contenerla ma soprattutto perché crescano i salari l'unica strada è quella di investire per accrescere la produttività e nello stesso tempo ridurre i contributi a carico dei nuovi assunti e delle imprese, altro che regalare i bonus d'uscita dal lavoro facendolo pagare ai lavoratori stessi. Landini fa finta di dimenticare, come faceva Meloni in campagna elettorale, che se riduci opportunamente il cuneo fiscale riduci nell'immediato anche i contributi per pagare le pensioni. Serve parlare chiaro agli italiani, non è possibile nello stesso tempo investire in produttività e salari e accrescere ulteriormente la spesa pensionistica", conclude Federico. (ANSA).