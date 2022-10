Pensioni: Landini, riforma complessiva per superare nodo 67 anni

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Sul tema delle pensioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini vede la necessità di "una riforma complessiva". E' a suo avviso "un tema che secondo noi deve essere affrontato" perché "se non si fa nulla, dal 1 gennaio del 2023 ritorniamo a una situazione peggiore, che porta tutti ad uscire oltre i 67 anni di età e così non è accettabile".

"Insieme a Cisl e Uil - ricorda il Leader della Cgil - abbiamo presentato una piattaforma sia al Governo Draghi sia al Governo Conte e la ripresentiamo anche al Governo Meloni".

"Bisogna mettere mano alla cosiddetta 'riforma Fornero' - sottolinea - perché i giovani oggi, con la precarietà che c'è sul lavoro, non hanno un futuro previdenziale". Tra le proposte dei sindacati Landini ricorda "la pensione di garanzia per i giovani e riconoscere la diversità che c'è tra i vari lavori".

"Non ci può essere un'età di uscita unica per tutti - indica - c'è bisogno di riconoscere le differenze di genere, affrontando il problema delle donne che sono state penalizzate". (ANSA).