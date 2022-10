Pensioni: Landini, ridurre assegno non è percorribile (2)

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Quello che si sta determinando in questi anni - ha spiegato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini - è che la precarietà ha impoverito le persone, perché si può essere poveri lavorando, e sta mettendo in discussione anche il futuro dei diritti sociali del nostro Paese". "Credo - conclude Landini - che uno dei temi di fondo sia superare i rapporti di lavoro folli che non hanno ragione d'esistere e sancire che l'ingresso al lavoro dev'essere fondato sulla formazione con l'obiettivo di stabilizzare le persone".

