Made in Italy: Sangalli, export traino, rischio investimenti

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Un export italiano in salute, ma con le aziende che sono preoccupati per le incertezze future, con la consapevolezza sempre maggiore che l'attuale crisi sia ormai da considerare strutturale. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dallo Iulm per Promos Italia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e presentata oggi a Milano. Una situazione che descrive Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

"Veniamo da un biennio durissimo e le sfide che abbiamo di fronte sono a dir poco complesse, tuttavia il nostro tessuto imprenditoriale ha dimostrato grande capacità di resistenza.

L'export è un fattore di traino per i nostri territori, che non solo segna nel secondo trimestre un +22,8%, ma cresce del 24% anche rispetto al 2019. Tutto questo grazie a un sistema imprenditoriale solido, capace di rigenerare se stesso" le parole di Carlo Sangalli.

I dati della ricerca dicono che il 61% degli imprenditori intervistati sono preoccupati dall'incertezza che deriva dalle attuali crisi geopolitiche, energetiche e inflazionistiche.

Nonostante ciò, però, il 54% degli intervistati ritiene di aver gestito la situazione come un'opportunità. Aziende, però, ancora indietro nel campo della digitalizzazione, con solo il 23% delle imprese che si definisce altamente digitalizzato e il 35% dichiara di avere una chiara strategia nel campo. Dati che confermano l'importanza di un ecosistema a supporto delle aziende, come sottolinea anche il presidente Sangalli.

"Come emerge dalla ricerca l'incertezza è il sentiment più diffuso dalle imprese ed è più che comprensibile. Ma l'incertezza quando diventa dominante frena l'azione delle imprese e limita, se non annulla, gli investimenti, diventando una grave minaccia per le realtà meno solide o strutturate" conclude il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. (ANSA).