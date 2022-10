Made in Italy: Da Pozzo, governo affronti radicalmente crisi

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Dopo la crescita post-pandemia, negli ultimi mesi cresce la preoccupazione e l'incertezza delle PMI italiane di fronte a un quadro internazionale cambiato. In questa situazione e con un agenda complicata davanti, il nuovo governo italiano, ma anche quello europeo, deve affrontare in maniera radicale la crisi per dare risposte alle aziende. A dirlo Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia, a margine di "Made in Italy, quale futuro? - L'export tra digitalizzazione e nuove sfide internazionali", organizzato da Promos Italia e dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a Milano.

"La situazione oggi è decisamente complicata e il quadro internazionale è drasticamente cambiato negli ultimi 2/3 mesi.

Noi avevamo a luglio dati estremamente positivi riguardi a export e turismo e c'era un sentiment di ripresa rispetto al periodo pandemico. Oggi, invece, gli scenari preoccupano le imprese" le parole di Giovanni Da Pozzo.

"Viviamo con la consapevolezza di un'incertezza. Abbiamo un governo che ancora deve insediarsi, che deve prendere in mano un'agenda davvero complicata e sappiamo benissimo che questa partita ha un risvolto fondamentale a livello europeo, dove forse ci vorrebbe una maggior determinazione che non c'è stata in altre situazioni" continua il presidente di Promos Italia, che conclude "Ritengo che le prospettive sono di preoccupazione, ma dobbiamo disegnare un percorso, se no il messaggio che passa è che la crisi energetica rischia di far chiudere migliaia di aziende. Serve un lavoro a livello di governo nazionale ed europeo che affrontino in maniera radicale questo tema". (ANSA).