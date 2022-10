Inps: Tridico, Pnrr può essere volano per mercato lavoro

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - "Il rapporto individua il Paese in forte recupero nel 2021, in crescita occupazionale ed economica.

Segnala tuttavia anche una frammentazione del mercato del lavoro in termini di occupazione, precarietà e di bassi salari". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione a Palermo del XXI rapporto annuale dell'Istituto, già reso noto lo scorso luglio.

"Riportiamo un terzo di lavoratori che guadagna sotto i mille euro e un 22%, che è un picco storico, di lavoro a termine - ha detto Tridico - Sono problemi che riscontriamo rispetto anche a una transizione verso l'uscita dal mercato del lavoro, ovvero la pensione con redditi sempre più bassi. Il fattore di investimento offerto oggi dal Pnrr potrebbe essere soprattutto al Sud e città come Palermo un volano per risolvere quei problemi strutturali che ha il nostro mercato del lavoro".

(ANSA).