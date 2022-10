Garofoli nuovo presidente meccanica di Confindustria Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Paolo Garofoli, dell'omonima azienda di Terni considerata leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di soluzioni tecnologiche per i settori difesa, aerospazio e telecomunicazioni, è il nuovo presidente della sezione meccanica di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. Lo ha eletto l'Assemblea che ha nominato vicepresidente Andrea Marcantonini.

Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente Gianluigi Angelantoni. "In questo quadriennio - ha ricordato, secondo quanto riferisce Confindustria Umbria - abbiamo cercato di promuovere una maggiore conoscenza tra le nostre aziende, per favorire il confronto e lo scambio di esperienze".

Garofoli ha quindi sottolineato di voler proseguire l'attività svolta da chi lo ha preceduto. "Dedicheremo particolare attenzione - ha detto - al tema della sostenibilità, non solo ambientale ma anche organizzativa, sociale ed economica per cercare di dare continuità alle nostre imprese ampliandone la visione e facendo leva su modelli di governance multidisciplinari. Ci impegneremo nell'attività di orientamento dei giovani, consolidando il rapporto con Its Umbria e l'Università, per cercare di colmare la carenza delle figure professionali richieste dal nostro comparto, fortemente innovativo e in continua evoluzione. Fondamentale, inoltre, sarà il tema delle comunità energetiche sul quale lavoreremo per provare a mettere in campo progetti innovativi vantaggiosi non solo per le nostre industrie, ma per la collettività". (ANSA).