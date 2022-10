Fisco: Landini, non è il momento della flat-tax per tutti (2)

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Vorrei ricordare - prosegue il segretario generale della Cgil Mauriuzio Landini - che il nostro è il Paese che ha 120 miliardi di evasione fiscale che non è ancora mai stata toccata fino in fondo. Credo che oggi sia il momento, per quello che sta succedendo, di colpirla seriamente".

"Dall'altra parte - aggiunge il Leader della Cgil - non può continuare a esistere un Paese in cui la rendita finanziaria sia tassata meno del lavoro dipendente e delle pensioni". "Quando si parla di extra-profitti - spiega Landini - solo per le imprese energetiche si parla di 40 miliardi che possono essere redistribuiti". "Se poi pensiamo anche alle altre aziende che hanno fatto extra-profitti come le banche e quelle del settore farmaceutico e tanti altri che in questo anno e mezzo hanno aumentato i loro profitti - aggiunge - credo che oggi sia il momento che chi ha fatto questi profitti e chi ha avuto una crescita deve farsi carico della tenuta di questo Paese".

"L'inflazione - argomenta Landini - è anche superiore al 10% calcolando l'aumento le bollette e quanto costa fare la spesa.

C'è un problema che sicuramente riguarda da un lato l'aumento dei salari, che deve essere rapoortato all'inflazione reale, e dall'altro occorre intervenire sul piano fiscale". "Il problema - conclude - non è rincorrere l'inflazione, che tra l'altro colpisce i salari più bassi, ma è aumentare il netto in busta paga delle pensioni e dei salari che sono più bassi. Per questo poniamo il tema di una vera riforma fiscale". (ANSA).