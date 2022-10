Energia: Confindustria Taranto,bene Regione su sospensione mutui

(ANSA) - TARANTO, 17 OTT - "Apprezziamo l'approvazione in Giunta regionale del provvedimento di sospensione, sino al 30 Giugno 2023, dei mutui concessi sugli strumenti di incentivazione regionale alle imprese. Il provvedimento affronta il problema con i crismi dell'emergenza, esattamente come avvenuto per il Covid. Noi avevamo invocato interventi nel solco dell'eccezionalità e così deve essere". Lo sottolineano il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, e il presidente della Sezione Agroalimentare, Cultura e Turismo dell'associazione, Fabio Montefrancesco, in merito al caro energia e all'impennata dei costi di produzione delle aziende.

"Se il rapporto di pochi giorni fa di Ismea - aggiungono - evidenzia come il nostro export agroalimentare cresca a due cifre sia in ambito Ue (+21%) sia presso i Paesi terzi (+16%), la situazione viene completamente ribaltata se guardiamo al mercato interno".

Sospendere il pagamento degli "addebiti delle rate dei muti - osserva Montefrancesco - consentirà a noi imprenditori di impegnare liquidità per tutelare le famiglie dei nostri lavoratori e, di conseguenza, far crescere il tessuto economico locale". Quello "che - conclude il presidente Toma - ci attendiamo, plaudendo alla Regione Puglia come esempio di amministrazione efficiente e concreta è che analogo intervento sia mutuato a livello nazionale. Per l'agroalimentare, i segnali positivi ci dicono che dobbiamo continuare a lavorare per un comparto che è già sulla rampa di lancio, in tutti i sensi, come ci conferma il progetto del polo cargo dell'aeroporto di Grottaglie che tratterà prodotti agroalimentari deperibili guardando ai principali hub cargo europei e posizionandosi in pole position nello scenario nazionale". (ANSA).