Camere commercio: modello Mirabilia esportato in Francia

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Il modello italiano di Mirabilia, l'associazione che riunisce 18 camere di commercio italiane sul cui territorio si trova almeno un sito Unesco, esportato in Francia. Durante i lavori della decima Borsa internazionale del Turismo culturale a Palazzo Ducale, a Genova, i rappresentanti di Mirabilia hanno firmato un'intesa con le camere di commercio francesi che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di Mirabilia France, che rappresenterà il primo passo verso la costruzione di un network europeo.

"Il protocollo è nato cinque anni fa - spiega Angelo Tortorelli, presidente dell'associazione Mirabilia network - per portare il Francia il sistema che oggi unisce 18 camere di commercio in Italia più Unioncamere. E sono già pronti anche Spagna, Croazia, la parte sud della Germania, la Grecia a fare altrettanto e abbiamo una richiesta anche dal Canada. Sono convinto che da qui al prossimo triennio riusciremo a far diventare Mirabilia un progetto europeo". Il protocollo con la Francia è il primo passo sulla strada dell'internazionalizzazione.

"L'associazione è a un giro di boa - continua - festeggiamo qui il decimo anniversario e vorremmo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora partendo da una rivisitazione della strategia turistica, per puntare molto su qualità, cultura, sostenibilità e il rapporto diretto fra venditori e acquirenti.

Non possiamo essere quelli che fanno concorrenza ai siti Unesco maggiori di Roma, Firenze e Venezia, ma rappresentiamo siti altrettanto belli che grazie al cordone di Mirabilia possono fare squadra". (ANSA).