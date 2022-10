Borsa: 42 le imprese del made in Italy presenti a NextGems

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Sono 42 le aziende quotate a Piazza Affari, per la gran parte quotate sul listino Euronext Growth Milan, che partecipano ai meeting della terza edizione di NextGems, la investor conference in programma il 18-19 ottobre nella sede di Borsa Italiana.

La partecipazione certifica l'interesse per questo format, creato daTWIN e da Virgilio con l'obiettivo di favorire l'incontro tra le piccole e medie imprese di eccellenza del made in Italy, con capitalizzazione fino a 100 milioni di euro, che nella due giorni prenderanno parte complessivamente a 420 meeting organizzati con circa 120 investitori (di cui un 20% da case di investimento estere). (ANSA).