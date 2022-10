++ Inflazione: Istat, conferma stime settembre +8,9% anno ++

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - L'Istat conferma le stime preliminari dell'inflazione del mese di settembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente).

L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,1% per l'indice generale e a +3,6% per la componente di fondo. (ANSA).