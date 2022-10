Bollette: Patuelli (Abi), giù le rate e scadenze più lunghe

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "L'emergenza energetica, che inevitabilmente si prolungherà oltre ottobre e novembre di quest'anno, necessita di interventi urgenti dell'Unione Europea e innanzitutto di proroghe delle normative in atto in Italia".

Lo afferma il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, sulle pagine del Giorno, auspicando di fronte a un prezzo dell'elettricità ormai alle stelle che l'Europa permetta alle banche moratorie per venire incontro a famiglie ed imprese.

Per Patuelli è necessario che "vengano urgentemente ridotte le aliquote Iva sull'elettricità, per evitare ad imprese e famiglie il doppio onere, cioè il forte aumento dei costi elettrici ed il connesso altrettanto forte aumento dell'Iva in proposito". "Le rinnovate Istituzioni della Repubblica - prosegue - avranno anche le importanti responsabilità sia di sollecitare l'Unione Europea a varare strategie straordinarie in materia energetica, sia ad adottare provvedimenti nazionali che prolunghino almeno quelli in atto e li completino", "pur strategicamente sempre apprezzando le iniziative di riduzione del deficit e del debito pubblico nazionale".

Inoltre, conclude il presidente dell'Abi, "vi è la assoluta urgenza che l'Unione Europea permetta nuove moratorie da parte delle banche ad imprese e famiglie, in modo da allungare le scadenze di pagamento delle rate dei prestiti di varia natura, per dar più tempo ad imprese e famiglie di riprendersi economicamente e di far fronte agli impegni assunti". (ANSA).