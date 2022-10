Pozza (Unioncamere), revisione spesa 'vale' 5mln euro in più

(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - I risparmi delle Camere di Commercio ottenuti dall'applicazione della "revisione della spesa" pubblica d'ora in poi resteranno sul territorio e non dovranno più essere versati allo Stato: per il Veneto, equivale ad una dotazione di 5 milioni di euro in più, destinati al sostegno delle imprese e del territorio.

"Le risorse risparmiate dalle Camere di Commercio del Veneto e che ora rimangono in dotazione serviranno per la promozione del territorio e per il supporto alle imprese soprattutto in questo grave momento" commenta il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza. "Questa sentenza - aggiunge - riconosce implicitamente le Camere di Commercio come autonomie funzionali e soprattutto come soggetti che da sempre attuano, nelle loro risorse, politiche di federalismo". (ANSA).