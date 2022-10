Covid: Cgia,virus ha reso autonomi più poveri dei dipendenti

(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - Nel 2021 il rischio povertà o esclusione sociale delle famiglie con reddito principale da lavoro autonomo è stato superiore a quello dei nuclei che, invece, vivono con uno stipendio fisso. Questo risultato, estrapolato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Istat, testimonia come tra gli occupati italiani il 'popolo delle partite Iva' abbia meno sicurezze e più difficoltà economiche dei lavoratori dipendenti. Gli oltre due anni e mezzo di emergenza sanitaria, tra chiusure per decreto e limitazioni alla mobilità, hanno messo in ginocchio, in particolar modo, una gran parte dei titolari di botteghe e di negozi di vicinato.

A distanza di 30 mesi dall'avvento della pandemia, in Italia abbiamo recuperato il numero degli occupati. Se tra il febbraio 2020 (mese precedente l'arrivo del Covid) e lo scorso mese di agosto (ultimo dato reso disponibile dall'Istat) abbiamo 56 mila occupati in più, le due componenti che costituiscono l'intero stock (lavoratori dipendenti e autonomi) presentano, invece, risultati di segno opposto. Il numero dei lavoratori autonomi, infatti, è sceso di 155 mila unità. Se prima della pandemia erano poco meno di 5,2 milioni, ad agosto si sono attestati a poco più di 5 milioni. Il numero dei dipendenti, invece, è aumentato di 211 mila unità. Prima della pandemia ne avevamo poco più di 17,8 milioni, quest'estate il numero è salito a poco più di 18 milioni. (ANSA).