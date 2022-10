Abi: la finanza sostenibile raccontata in 6 puntate Online

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Un podcast in 6 puntate sul sito dell'Abi racconterà ai risparmiatori la finanza sostenibile. Con il titolo 'Parole di sostenibilità', l'iniziativa si prefigge di educare i risparmiatori attraverso "brevi approfondimenti" da ascoltare e da leggere, grazie alla versione testuale dei contenuti, per "supportarli nella comprensione dei temi legati al mondo bancario e del risparmio e allo sviluppo sostenibile".

Lo annuncia l'Associazione Bancaria Italiana, che per realizzare l'iniziativa ha avuto il supporto di diverse associazioni tra cui L'Unione Italiana Ciechi (Uci) attraverso il Centro del Libro Parlato. Hanno collaborato anche l'Associazioni dei consumatori (Acu), Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori.

"Parole di sostenibilità - spiega l'Abi - si sviluppa nell'ambito dei lavori congiunti su sostenibilità in banca e Agenda 2030, per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, e fa parte delle proposte del Mese dell'educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria".

Gli episodi audio sono disponibili sul sito dell'Abi (www.abi.it). Dallo stesso link (www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Parole-di-sostenibilita.aspx) è possibile scaricare anche una brochure pieghevole con la versione testuale dei contenuti. La serie può inoltre essere ascoltata su un'apposita piattaforma di podcast (ww.spreaker.com/show/parole-di-sostenibilita). (ANSA).