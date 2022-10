Trattenute non versate fisco,sequestro 335.000 euro a onlus

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 14 OTT - Avrebbe operato le ritenute sugli stipendi pagati ai dipendenti, complessivamente 69, omettendo però di versarle successivamente all'Erario. E' quanto contestato a una onlus della Versilia (Lucca), operante nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, destinataria ora di un provvedimento di sequestro preventivo di beni, anche per equivalente, per un valore di 335mila euro. Ad eseguire il provvedimento, disposto dal gip di Lucca su richiesta della procura lucchese, la guardia di finanza. Gli accertamenti sulla presunta violazione alla normativa fiscale sono stati condotti dalle fiamme gialle di Viareggio: le contestazioni si riferiscono al 2018.

Come spiega la Gdf in una nota, le verifiche sono state condotte attraverso l'esame della documentazione contabile e delle 'buste paga' rilasciate ai dipendenti e dei modelli Cud.

Il sequestro preventivo ha riguardato disponibilità bancarie e un immobile a Marina di Pietrasanta. (ANSA).