Simest: Salzano, 200 mln per investire in startup-pmi innovative

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - Simest è pronta a investire più di 200 milioni del Fondo di Venture Capital (FVC) - strumento che gestisce per conto del Ministero degli Affari Esteri - per sostenere la crescita internazionale delle start up e delle Pmi innovative italiane. Il presidente, Pasquale Salzano, lo ha evidenziato intervenendo al convegno dei Giovani Imprenditori a Capri.

Le risorse saranno gestite in sinergia con CDP Venture Capital e la liquidità sarà utilizzata sia per investire direttamente nelle start-up e pmi innovative sia per sottoscrivere quote di fondi istituiti e gestiti da CDP Venture Capital allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle start-up e attrarre nel nostro Paese investitori esteri . (ANSA).