Pmi: commercialisti, siano 'sostenibili' come professionisti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - La parola "sostenibilità" non riguarda solamente "le emissioni di anidride carbonica e altre sostanze inquinanti", e neppure "l'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia e delle materie prime, connesso alla crisi russo-ucraina", né "lo scioglimento dei ghiacciai, o il summit del G20", perché anche "l'attività di impresa e quella professionale devono essere gestite in modo sostenibile, attraverso un uso efficiente, responsabile e strategico delle risorse disponibili". E "la nostra stessa professione, costituendo una tessera di questo mosaico, deve evolvere in modo sostenibile". Parola del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano de Nuccio, che si è espresso così, stamattina, nella sua relazione d'apertura del convegno nazionale della categoria "Il valore della sostenibilità", che si svolge oggi e domani, al palazzo dei congressi di Bologna. "Dobbiamo essere anticipatori dei cambiamenti, non li dobbiamo subire - ha proseguito - e oggi essere sostenibili significa, per le aziende, avere accesso a finanziamenti", e "sempre di più a noi saranno richieste competenze tecniche per governare il cambiamento", laddove essere sostenibile, per una piccola e media impresa, equivale a poter avere "una continuità aziendale", ha concluso il numero uno dei circa 120.000 commercialisti italiani. (ANSA).