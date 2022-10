Pmi: commercialisti, oltre 22 milioni di aziende in Europa

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Le Piccole e medie imprese (Pmi) "con cui noi commercialisti interagiamo quotidianamente, nell'Europa a 27, sono oltre 22 milioni (di cui 21 milioni di microimprese), pari al 99,8% del totale (valore che in Italia si attesta al 99%), e generano circa il 55% del valore aggiunto".

A fornire questi dati, stamani, a Bologna, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, dal palco del convegno nazionale promosso oggi e domani dal vertice della categoria professionale. "Preparare le Pmi al cambiamento significa non solo illustrare all'imprenditore quali siano i concreti benefici derivanti dall'adozione di comportamenti di 'sustainability management', ma anche facilitare il reperimento di risorse finanziarie per percorrere il sentiero della sostenibilità", ha continuato, parlando pure di quello che ha definito "l'impatto rilevante sulla comunità e sulla società" delle aziende. Per il presidente, dunque, "la funzione di intermediazione del professionista tra impresa e sarà sempre più centrale, non tanto nella tradizionale modalità fiduciaria e di "garanzia" della solidità aziendale, bensì in una versione evoluta e moderna, fondata sulla consulenza tecnica idonea a rendere l'azienda riconoscibile rispetto alle iniziative di sostenibilità attuate, affinché risultino 'compliant' ai requisiti per raggiungere elevati rating Esg (ossia Environmental, social and governance, i criteri di valutazione dell'impegno di un'azienda secondo tre dimensioni - ambientale, sociale e di governance, ndr) sempre più richiesti per ottenere linee di credito o accrescerne i massimali". I commercialisti saranno "chiamati ad intervenire su reporting, assurance, finanza, per le grandi aziende e per le Pmi, ma anche per gli enti del terzo settore e le Pubbliche amministrazioni. Al piano delle attività tecnico-professionali si affianca però oggi anche un piano di attività volte al cambiamento culturale da coltivare e da fare maturare nelle aziende, negli enti, attraverso la consulenza strategica. La nostra sfida è quella di indicare, spiegare e favorire questo cambiamento culturale", ha chiuso de Nuccio. (ANSA).