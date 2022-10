Pmi: commercialisti Bergamo, formazione per affrontare crisi

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Siamo fermamente convinti che la formazione sia sempre un'occasione di scambio che arricchisce sia a livello professionale sia a livello umano". Con queste parole la presidente del Comitato scientifico dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo Simona Bonomelli s'è espressa oggi dal palco del convegno sulla crisi d'impresa, promosso nella città lombarda, che si chiuderà domani. Quanto al Codice della crisi, è "una normativa attesa da anni, che permetterà finalmente al commercialista di poter intervenire con maggiore tempestività per tutelare l'azienda", recita una nota. "La nuova legge - spiega il presidente dell'Ordine bergamasco Francesco Geneletti - non ha implicazioni solo di natura terminologica, di fatto eliminando dal linguaggio l'espressione 'fallimento' e sostituendola con 'liquidazione giudiziaria', ma apporta innovazioni concrete. Si passa da una precedente situazione statica, che privilegiava il creditore, a una dinamica e alla cosiddetta 'continuità aziendale' per salvaguardare l'azienda", termina la nota. (ANSA).