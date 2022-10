P.a:Fedeli (Istat),con strategia nazionale verso ecosistema dati

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - L'Italia, rispetto al passato, oggi "ha una strategia nazionale dati per la pubblica amministrazione. La collaborazione con la presidenza del consiglio avviata un anno e mezzo fa, che sicuramente andrà avanti col nuovo governo, ci consentirà da qui al 2026 di creare un ecosistema, che darà una spinta in avanti al paese". Lo afferma il Cio dell'Istat, Massimo Fedeli, intervenendo all'Analytic Bootcamp di Deloitte.

"Ci siamo dati una strategia nazionale dati che tende a definire degli standard per l'interoperabilità del dato - spiega -.

Questo è necessario per la realizzazione dei servizi a cittadini e imprese", spiega Fedeli, aggiungendo che, "utilizzando un finanziamento del Pnrr, si conta di avere ottimi risultati nel 2026". Più nel dettaglio saranno create due piattaforme per l'interoperabilità del dato: la piattaforma digitale nazionale dati (sviluppata con PagoPa) e il Catalogo nazionale dati, che sta sviluppando l'Istat. Si tratta di "due tasselli per l'interoperabilità dei dati verso l'Europa e quindi per aderire al progetto del 'single digital gateway' che porterà alla digitalizzazione dei processi amministrativi". (ANSA).