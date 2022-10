Giovani Confindustria, suona sveglia forte ma Italia assonnata

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - I Giovani Imprenditori di Confindustria ricordano le sfide di questo delicato scenario economico e avvertono: "Per l'Italia sta suonando forte una sveglia che stiamo rimandando da anni, ma non si possono più chiedere… 'ancora cinque minuti'. Perché sono tanti i Paesi che questa sveglia l'hanno sentita forte e chiara, e che si sono attrezzati".

"L'Italia, invece - dice il leader degli industriali under 40, Riccardo Di Stefano, aprendo il tradizionale convegno di ottobre dei giovani imprenditori a Capri - , sembra essere caduta dal letto e, ancora assonnata, si guarda intorno smarrita". (ANSA).