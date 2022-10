Giovani Confindustria, serve coraggio da leoni per quest'inverno

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Ci apprestiamo ad affrontare l'inverno. E questa volta ci vorrà un coraggio da leoni per superarlo". I Giovani Imprenditori di Confindustria ripercorrono le sfide di uno scenario economico difficile, dalla guerra in Ucraina all'inflazione con lo shock dei prezzi dell'energia, e dal tradizionale convegno di Capri avvertono: dal gas agli alimentari, l'inflazione pesa su "beni per cui la domanda è difficile da comprimere senza innescare una recessione e senza far andare a gambe all'aria intere filiere industriali".

"Ricordiamoci che il gas è la fonte energetica utilizzata dai settori campioni di economia circolare", evidenzia nel suo intervento il presidente dei Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano: ricordiamoci "che interi distretti rischiano di essere buttati fuori dal mercato. Varese, Parma, Torino, Sassuolo, Frosinone, Gragnano potrebbero essere cancellati dalla geografia industriale del nostro Paese". (ANSA).