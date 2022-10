Giovani Confindustria, politica ritrovi linguaggio di verità

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - "Ci sono numeri che non possiamo e non dobbiamo ignorare", avvertono i Giovani Imprenditori di Confindustria dopo la tornata elettorale: "11: gli anni passati dall'ultima volta in cui il nostro Paese ha avuto un Governo espressione di una maggioranza politica chiara uscita dalle urne. Oltre un decennio in cui sono nati quattro governi tecnici per superare momenti di crisi a cui la politica non sapeva dare risposte; 16: i milioni di persone che non hanno votato. Se fossero un partito, avrebbero ottenuto il 36% e sarebbero il primo partito italiano. Coloro che hanno deciso di non decidere cosa fare del futuro di questa nazione; 63: la percentuale di nostri concittadini che, in un quartiere come Scampia, in quel Sud che ha sfiorato punte di astensione del 50%, hanno votato in massa per mantenere il Reddito di cittadinanza".

Per gli industriali under 40, come sottolinea il presidente, Riccardo Di Stefano, aprendo il tradizionale convegno di Capri, "lo hanno fatto perché convinti che senza sussidio, per loro, non ci sia futuro. Ci sono milioni di italiani che non trovano risposte ai bisogni fondamentali dell'esistenza. Disillusi, non si riconoscono in nessuna rappresentanza. C'è bisogno che la politica torni a parlare loro con un linguaggio di verità. Con risposte reali a problemi reali, non con facili e seducenti promesse. E la risposta non può essere che una: il lavoro!".

"È per tutti loro - evidenzia ancora Di Stefano - che deve proseguire senza esitazioni la stagione riformatrice aperta con il Pnrr. Per chi non ha scelto. Per chi non ha più speranze.

Per chi non crede sia possibile riscattarsi grazie al lavoro.

Le nostre imprese faranno la propria parte. Sono e continueranno ad essere creatrici di benessere, punti di riferimento nei territori, luoghi di crescita per chi ci lavora.

Finché ce la faremo, e anche oltre, continueremo a lottare per non abbassare la serranda. Questo è il nostro impegno. Ma bisogna fare in fretta: le energie dei cittadini e delle imprese stanno finendo". (ANSA).