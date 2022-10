Giovani Confindustria, ora Agenda Draghi sia l'Agenda Italia (2)

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Non possiamo permettere che la sofferenza della pandemia e delle crisi economiche sia avvenuta per nulla. Che il dolore e l'incertezza vissuti passino senza lasciare traccia. Che nessuna lezione venga imparata. Su questo vigileremo. E faremo sentire la nostra voce, sempre!", evidenzia ancora Riccardo Di Stefano "Facciamo i migliori auguri di buon lavoro ai presidenti di Camera e Senato appena eletti. Al nuovo Parlamento spetta un compito importante. Nel rispetto della dialettica politica, confidiamo che ci sia una maggioranza stabile in grado di rispondere alle emergenze che attanagliano l'Italia e di tenere unito il Paese", avvertono gli industriali under40 dal tradizionale convegno di ottobre dei Giovani Imprenditori a Capri.

"Al nuovo Governo - sottolinea ancora il leader dei giovani industriali - spetta il compito di contribuire a costruire un Paese più forte, più prospero, più coeso, con fondamenta solide su cui le nuove generazioni potranno camminare con orgoglio".

"Se questo è il progetto, noi ci siamo". (ANSA).