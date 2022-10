Giovani Confindustria: incentrare manovra su energia, 40-50 mld

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - "C'è una Legge di Bilancio da scrivere in tempi record. Una manovra strangolata dalla grande emergenza energetica. Questa è la priorità su cui investire le poche risorse disponibili", avvertono i Giovani Imprenditori di Confindustria, dal tradizionale convegno di Capri, con la relazione di apertura del presidente Riccardo Di Stefano .

"Affinché l'Italia e le sue imprese superino questo inverno, c'è bisogno di uno stanziamento fra i 40 e i 50 miliardi di euro che fermi i prezzi dell'energia", dice il leader dei giovani imprenditori. "Sarebbe fondamentale che il sostegno arrivasse dall'Europa, come per il Covid", ma "contrariamente, l'Italia dovrà fare da sola. E se non sarà possibile trovare queste risorse nei meandri dei mille miliardi di spesa pubblica annuale, uno scostamento di bilancio potrebbe essere inevitabile per salvare i posti di lavoro e le imprese che li creano".

Poi, oggi, avvertono ancora gli industriali under 40, "occorre tagliare il costo del lavoro, concentrandosi sui redditi medio-bassi. Possiamo farlo, riconfigurando la nostra spesa pubblica. Perché questo non è il momento delle mancette e degli assalti alla diligenza, ma di restituire risorse a chi lavora e produce". (ANSA).