Giovani Confindustria: Ciotola, sostenere imprese 25-30enni

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - "Da qualche anno nel Sud Italia si lavora alle zone economiche speciali, le Zes, aree all'interno delle quali imprese operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Allarghiamo questo modello. Istituiamo, per gli stessi territori, la Ges, Generazione economica speciale". Dal convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria, a Capri, il presidente dei Giovani imprenditori della Campania, Vittorio Ciotola, lancia così la sua proposta di puntare su "una fascia di età fra i 20 ed i 35 anni sulla quale investire risorse per favorire lavoro ed autoimprenditorialità ma soprattutto alla quale concedere una semplificazione straordinaria per 3 anni dall'inizio attività".

L'accento è anche sul Sud, sulle "energia da sprigionare" nel Mezzogiorno: "Il nostro Sud è un grande motore, ad oggi spento.

Dobbiamo girare la chiave". (ANSA).