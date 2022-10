Fotovoltaico Trino:Confindustria, fiore occhiello vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 14 OTT - "Siamo di fronte a un impianto di dimensioni finora senza precedenti nel Nord Italia, che sarà completamente "green" dal punto di vista dell'impatto ambientale e che verrà realizzato senza alcun consumo di suolo: quindi perfettamente in linea con i temi della transizione ecologica su cui la sensibilità delle nostre imprese è notevole e crescente".

Con queste parole il presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, commenta l'avvio della costruzione dell'impianto fotovoltaico nel comune di Trino (Vercelli) da parte di Enel Green Power.

"Questo nuovo impianto - aggiunge Filippa - è destinato a diventare un fiore all'occhiello per tutto il Vercellese, un polo di avanguardia nelle best practices sulla sostenibilità e un esempio concreto di quanto le nuove tecnologie possano consentire di migliorare l'efficienza del sistema produttivo, diventando sempre più indispensabili per il futuro". (ANSA).